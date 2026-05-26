Calciomercato Lazio | Gila, si definisce il futuro: la strategia del club
La Lazio è pronta ad aprire una nuova era con Gennaro Gattuso sempre più vicino alla panchina biancoceleste. Ma parallelamente alla scelta dell'allenatore, la società sta lavorando alle prime strategie di mercato per la prossima stagione. Tra i nomi "caldi" c'è senz'altro quello di Mario Gila. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, la Lazio vorrebbe confermare il difensore spagnolo, con un contratto in scadenza a giungo 2027, ma a determinate condizioni.
Tutto, infatti, dipenderà dal mercato e dalle cifre delle offerte che arriveranno per l'ex Real Madrid. Se le squadre interessate dovessero spingersi a un'offerta da 20-25 milioni di euro, la sensazione è che il "piano" del club e di Lotito possa vacillare.
Altrimenti, il giocatore rimarrebbe fino alla naturale scadenza del contratto, e a quel punto verrebbe inevitabilmente meno anche il fatto di dare il 50% della rivendita ai 'Blancos'. La Lazio terrebbe fino alla fine una delle sue pedine più importanti, rinunciando alla possibilità di operare qualsiasi plusvalenza.