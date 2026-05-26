Lazio, è il 26 maggio: la società celebra la vittoria contro la Roma - VIDEO
26.05.2026 12:15 di Simone Locusta
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© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Sono passati tredici anni, ma la vittoria in finale di Coppa Italia contro la Roma fa parte della storia e sarà sempre meritevole di essere celebrata. Oggi è il 26 maggio e per l'occasione la Lazio ha pubblicato un post sui propri profili social. Protagonista, ovviamente, Senad Lulic con il suo "gol per l'eternità". Di seguito il video.
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Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.