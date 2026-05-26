Napoli, scatto per Italiano: vertice a Roma, ora è la prima scelta
26.05.2026 11:50 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Il Napoli punta su Vincenzo Italiano. Sembra essere lui il successore di Antonio Conte: secondo quanto riportato da SportMediaset, il presidente Aurelio De Laurentiis starebbe incontrando a Roma il tecnico del Bologna, sempre più vicino all'addio ai rossoblù. Al vertice ci sarebbero anche il direttore sportivo azzurro Giovanni Manna e Fali Ramadani, agente dell'allenatore. Per lui è pronto un contratto fino al 2028 (con opzione per il 2029) e un ingaggio di circa 3 milioni di euro netti a stagione. Nel mirino del patron c'era anche Sarri, che però ha scelto l'Atalanta dopo la Lazio.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.