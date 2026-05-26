Lazio, cinque nomi per il post Sarri: perché Gattuso, il terzo della lista a Formello
RASSEGNA STAMPA - Cinque nomi per il post Sarri. Diversi nomi usciti negli ultimi giorni, ma quelli realmente sotto valutazione a Formello si contavano sulle dita di una mano e, come rivela l’edizione odierna del Messaggero, erano scritti in ordine di preferenza su un foglietto all’interno della talent room di Formello.
Tra questi ovviamente anche Gennaro Gattuso, che come svela il quotidiano era il terzo della lista dietro Raffaele Palladino e Domenico Tedesco. L’ex CT della Nazionale ha avuto la meglio sul tecnico dell’Atalanta uscente, pronto a far posto a Sarri, e sull’ex allenatore del Lipsia reduce dall’esperienza al Fenerbahce.
Thiago Motta e Sergio Conceicao, invece, i primi due nomi della lista. Il primo ha ancora un anno a 3,5 milioni netti con la Juventus. Il secondo, invece, avrebbe anche fatto qualche passo indietro dal punto di vista economico rispetto all’attuale contratto con l’Al-Ittihad, ma pretendeva un progetto ambizioso. Due ostacoli difficili da superare per la Lazio, che ha scelto quindi di affidare la panchina a Gattuso, ormai da anni ciclicamente nei pensieri di Lotito.