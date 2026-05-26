Lazio, Gattuso poteva arrivare... sette anni fa: il retroscena con Lotito
26.05.2026 09:45 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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RASSEGNA STAMPA - Un corteggiamento lungo sette anni. Ci hanno messo un po' per trovarsi, Gattuso e Lotito. Alla fine il presidente ce l'ha fatta, dandogli la panchina della Lazio al posto di Maurizio Sarri. Come raccontato da Il Corriere dello Sport, il pensiero di farlo sbarcare a Formello c'era sin dal 2019.
Rino infatti doveva essere il sostituto di Inzaghi: era il 19 ottobre, Lotito lo chiamò all'intervallo di Lazio - Atalanta, sotto 0-3. Era partito immediatamente, voleva raggiungere Roma in macchina. Ma si è dovuto fermare a Orte, visto che i due gol di Immobile e uno di Correa salvarono il risultato (3-3) e il futuro di Simone. Due mesi dopo poi firmò con il Napoli, ora allenerà la Lazio.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.