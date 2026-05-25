Lazio, Altavilla su Gattuso: "Non so perché ha accettato, con questa società..."

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Raniero Altavilla, giornalista di La7, è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale per commentare la stagione della Lazio e la scelta di puntare su Gattuso per la panchina del club.

"Dopo la fine di Lazio-Pisa mi sono sentito deluso, incazzato, amareggiato. La Lazio chiude il campionato in maniera anonima. Se la stagione doveva essere così va bene, bastava parlare chiaro, non offendere la lazialità e i laziali. La Coppa Italia è stato qualcosa di epico al di là della finale, perché arrivato in una stagione del genere. Sarri era l'unica certezza e doverlo salutare fa male. Fa male l'addio di Pedro perché non vedo altri giocatori di quello spessore e di quella personalità. Mi amareggia il futuro, non c'è un'idea, non c'è un progetto. Non si gestisce così una squadra di calcio".

"Sarri era un allenatore molto vicino al mio concetto di calcio. Ora si passa a tutt'altra storia. Gattuso non ha lasciati grandi segni da allenatore, spero che alla Lazio possa sovvertire molti pronostici. Non vorrei, però, che Gattuso ci rimetta per colpi di altri. Non c'entra niente in questa situazione. Dovrà essere protetto Mi chiedo perché abbia accettato la Lazio. Ha tutto da perdere, è la sua ultima grande chance. La Lazio è una delle peggiori situazioni possibili. Se ti chiama la Lazio ti tremano le gambe per la storia che ha. Bisogna fare, però, i conti con chi gestisce una società. Voglio sperare che il soldato Gattuso possa far rendere la Lazio alla grandissima. Però una parte razionale di me mi rende più titubante".

"Questa società rischia di perdere otto o nove elementi importanti. Quanti giocatori vogliono restare in una società che fa tira e molla con la tifoseria e che è indietro di stipendi? A me risulta che ci sono giocatori e allenatore che devono essere pagati. Ma è normale? Quello che è successo con Basic dopo Lazio-Pisa è una follia. Neanche tra i dilettanti succede".