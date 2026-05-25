Coppa Italia, dai trentaduesimi agli ottavi: le possibili avversarie della Lazio
25.05.2026 20:00 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
La stagione della Lazio inizierà con larghissimo anticipo, nel mese di agosto scenderà in campo per disputare i trentaduesimi di Coppa Italia contro il Mantova. L’appuntamento, indicativamente, è fissato al 16 del mese.
Nel caso in cui i biancocelesti dovessero superare il turno si ritroverebbero ad affrontare ai sedicesimi la vincente tra Lecce e Palermo. Agli ottavi il Bologna. Ai quarti invece, potrebbero dover affrontare nuovamente l’Inter.