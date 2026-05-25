Lazio, Cataldi premiato per il gol contro il Torino: i dettagli
25.05.2026 20:04 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
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(ANSA) - ROMA, 25 MAG - E' il giocatore della Lazio Danilo Cataldi a vincere l'11/a edizione del premio 'Renato Cesarini'. Il centrocampista biancoceleste lo scorso 25 ottobre ha segnato su rigore al minuto 103 la rete del 3-3 col Torino. L'appuntamento con il gran galà è per domani, 26 maggio, al centro congressi Federico II di Jesi con la presenza di personaggi come Gianni Rivera e Marco Tardelli, il presidente dell'Aiac, Renzo Ulivieri, Franco Dal Cin, Marco Simone, Massimo Carrera. Prima della cerimonia di consegna si svolgerà un talk show sul tema "Un allenatore capace e vincente può, indipendentemente dal valore dei calciatori, riportare il calcio italiano ai vertici?". (ANSA).
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Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Goldbetlive.it, Totosì.sport e Calcio.com.