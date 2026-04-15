LAZIO FAN SHOP, PREZZI SPECIALI PER LE TUTE! APPROFITTANE ORA
Le tute della Lazio a un prezzo mai visto. Le tute Mizuno a partire da 59 euro (junior) e 69 euro (senior). Cosa aspetti? Corri in negozio e visita il sito www.laziofanshop.it
Gli affari continuano con SCONTI FINO AL 60% vieni in negozio e online …Non perdere l’occasione di mostrare la tua passione con stile e cuore biancoceleste!
SUL NOSTRO SITO VISITA LA SEZIONE OUTET
Lazio Fan Shop – Via degli Scipioni 84, Roma (Metro Ottaviano)
Acquista anche online: www.laziofanshop.it
#laziofanshop #sslazio #mizuno #loveweek #sanvalentino #sportwear #offerta #40percento #curvanord #laprimasquadradellacapitale️ #supporters #lazio #unicafede #ottaviano #prati #scipioni #roma
Cosa stai aspettando? Corri a far tuo i prodotti
Non perdere l’occasione di mostrare la tua passione con stile e cuore biancoceleste!
Lazio Fan Shop – Via degli Scipioni 84, Roma (Metro Ottaviano)
Acquista anche online: www.laziofanshop.it
Dove trovarci?
Via degli Scipioni 84, a due passi dalla Metro A - Ottaviano S. Pietro.
Telefono: 06 3973 7890
Inoltre, le novità non finiscono qui! Scopri tutte le esclusive e gli ultimi prodotti sul sito ufficiale: www.laziofanshop.it, il punto di riferimento online per ogni tifoso biancoceleste.
Ricorda: "La fede nella Lazio è un dono che va preservato, difeso e tramandato".
Le novità non sono finite qui: collegati in questi giorni su www.laziofanshop.it, il sito con novità imperdibili! Troverai anche le foto di altri prodotti, sono tantissimi! E lo shopping online puoi farlo anche su Facebook e Instagram!