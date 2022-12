BORSE DA BIKEPACKING, TREKKING & TEMPO LIBERO? POLARIS CICLI È L'AZIENDA CHE CERCHI!

Sei un amante dei viaggi, della manualità, un nostalgico del lavoro artigianale, scevro dai condizionamenti del marketing odierno? Per accompagnare i tuoi viaggi scegli allora i prodotti della Polaris Cicli.

La Polaris Cicli realizza borse da bikepacking, trekking, tempo libero, in cuoio e pelle anche su specifiche del cliente. Nelle borse viene riversata tutta l'esperienza costruita in tantissimi viaggi in bicicletta. Per realizzare le borse vengono utilizzati materiali altamente tecnologici, ma anche più semplici come cuoio e pelle.

I MATERIALI

I materiali utilizzati sono di elevata qualità e tecnologia, ogni prodotto realizzato sarà un pezzo unico, perchè il cliente potrà sceglire su un’ampia gamma di tessuti e colori. Cordura TPU-coated, X-Pac X21e X50 camo, Tessuti nautici, Nylon TPU-coated, Cuoio di vacchetta e pelle di capretto.

UN LAVORO UNICO

Il lavoro, come detto, è artigianale. Avrete un prodotto unico, su misura, che rispecchia la vostra anima e il l'anima del viaggio che andrete a intraprendere

CONTATTI

Scopri qualche prodotto nella photogallery al termine di questa news, o in alternativa visita il sito: www.polariscicli.it per una più ampia esposizione fotografica. Di seguito i contatti:

e-mail: info@polariscicli.it

tel.: +39 3316025141

Facebook: https://facebook.com/polariscicli

Instagram: https://instagram.com/polariscicli