Lazio, Sarri sceglie dalla Primavera: in ritiro ci sarà anche il giovane Pinelli

Un giovane aggregato. Nella lista dei 31 convocati di Sarri per il ritiro della Lazio a Formello c’è anche Pietro Pinelli. Centrocampista (anche mediano), mancino, classe 2006 e figlio di Fabio Pinelli, avvocato e vicepresidente del Csm in quota Lega. L’estate scorsa era stato acquistato dal Genoa per far parte della Primavera. In passato ha vestito anche le maglie delle giovanili del Padova, del Verona e della Sampdoria. Con i baby biancocelesti ha giocato 24 partite tra Campionato e Coppa, per un totale di 1.136 minuti complessivi (nessun gol o assist). Mau l’ha scelto per farlo lavorare con le squadra: negli ultimi giorni ha svolto le visite mediche e i test atletici con il resto del gruppo. Da lunedì in campo ci sarà anche lui.

