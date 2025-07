Calciomercato Lazio | Insigne, parla l'agente: "È tornato in Italia, ora vediamo..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli ha parlato Andrea D'Amico, agente di Lorenzo Insigne. In particolare si è espresso sul futuro dell'esterno, che si è da poco liberato dal Toronto e che nelle ultime settimane è stato accostato alla Lazio come svincolato. La società biancoceleste, però, attualmente ha il mercato in entrata bloccato: si tratta di un'operazione possibile solo in futuro.

Queste le sue parole: "Il futuro di Insigne? E’ tornato in Italia, adesso vediamo quali siano le prospettive concrete. La cosa più importante è che lui sta benissimo e il nostro calcio ha bisogno di grande qualità come ce l’ha Insigne. Spesso vediamo partite noiosissime, il calcio è anche fantasia, non solo tatticismo. I campioni di una volta oggi non ci sono più, sembrano tutti impacchettati dentro certi tatticismi".

