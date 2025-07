"Speravo che questo giorno non arrivasse mai": Lombardo saluta la Sampdoria

Fonte: TuttoMercatoWeb.com

Con un emozionante messaggio tramite i propri canali social, Attilio Lombardo ha salutato i tifosi della Sampdoria dopo le folli settimane vissute alla guida della prima squadra al fianco di Alberico Evani. Di seguito il saluto in formato integrale:

"Tifosi Sampdoriani, ci sono emozioni che non si possono descrivere, che fanno spazio solo nel mio cuore e che resteranno la, senza bisogno di dire altre parole.

Tornare a casa per me è stata un'emozione indescrivibile.

Speravo che questo momento non arrivasse mai, ma niente e nessuno potranno mai cancellare questi 3 mesi passati insieme.

Ho messo tutto me stesso, energia, determinazione, spirito, appartenenza e amore vero per questi colori, i più belli del mondo.

Sarò sempre con voi.

OVUNQUE SARAI, OVUNQUE IO SARÒ".

