INSEGNE LUMINOSE E PARETI/ALLESTIMENTI FLOREALI SPECIALI: LEAVES PRO RIVOLUZIONA CASA E ATTIVITA'

Quest'oggi, recandomi a mangiare da Chopsticks Prati, mi sono chiesto chi avesse creato quella bellissima insegna luminosa con una parete floreale stupenda a ridosso anche di tavoli e tablet. La risposta è LEAVES PRO. La natura è parte di noi, parte del nostro mondo. Respirare la natura, ma anche il solo osservarla, rende l'essere umano più a sul agio, gli consente di far scivolare via lo stress. Ma se non è possibile sempre recarsi presso parchi e giardini, come poter ovviare alla mancanza della natura? Chiama la LEAVES PRO! Si occuperanno alla LEAVES PRO di creare per voi il vostro angolo verde!

Le pareti prendono vita! Dargli la vita e portare la natura a casa vostra con LEAVES PRO è possibile! Non solo per privati! Anche per le attività che vogliono creare vetrine accattivanti o allestimenti speciali! Pensiamo a tutto noi! Scrivici un messaggio al numero qui sotto riportato nei contatti o attraverso la pagina facebook linkata. Scopri le offerte ad hoc per gli utenti de Lalaziosiamonoi.it! Insieme creeremo il progetto che più di adatta alle tue esigenze. Scorri la news e osserva la photogallery di alcuni dei nostri fantastici lavori!

CONTATTI:

3932542482

Pagina Instagram: LEAVES PRO

️Progettazione e installazione di pareti verticali

Coloriamo di verde il tuo mondo

Jungle style