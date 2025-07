Lazio, il tifo organizzato: "Stiamo facendo di tutto. Alla fine..." - VIDEO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel consueto intervento ai microfoni di Radio Laziale, durante la rubrica 'Matchday', il tifo organizzato si è espresso in merito al lavoro che si sta svolgendo per la manifestazione in programma il 15 luglio presso Via dei Fori Imperiali. Di seguito le parole.

"Si sta facendo di tutto e di più per avere un futuro migliore, mettendoci la faccia e rischiando per amore della Lazio e della sua gente. Nella disperazione ognuno di oi cerca una soluzione, se noi l'avessimo trovata premendo un tasto l'avremmo già premuto. La Lazio l'amiamo e in questi momenti ognuno reagisce a modo proprio, abbiamo ragione tutti. Nessuno a torto o ragione, siamo in preda delle nostre pulsioni per amore. Ma in questo momento chi ha il timone della barca sta facendo di tutto e di più. Un giorno tra chi avrà preso una decisione e chi un'altra ci troveremo tutti lì allo stadio, insieme".

