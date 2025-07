La Serie A sbarca in Australia: ecco quale gara si giocherà a Perth

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

La Serie A è pronta a sbarcare in Australia. Per la prima volta nella storia una gara del massimo campionato si giocherà infatti fuori dai confini nazionali e, addirittura, in un altro continente. La sfida sarà quella tra Milan e Como, valida per il 24° turno di Serie A e si giocherà a Perth nel weekend tra il 7 e l’8 febbraio 2026.

Ma qual è il motivo per il quale è stata scelta la sfida tra Milan e Como? Il prossimo 6 febbraio a San Siro si terrà la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina e per questo si è colta l’occasione per fare questo esperimento inedito.

