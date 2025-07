Lazio - Flaminio, l'iter è ancora lungo: tutti i dettagli

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Il no del Comune di Roma al progetto Roma Nuoto per lo Stadio Flaminio ha aperto un'autostrada per le ambizioni della Lazio. Il passaggio, determinante per evitare la chiusura della questione, ha sicuramente ribaltato la situazione, portando la società biancoceleste in vantaggio rispetto a tutti gli altri competitor. Ora però serve percorrere tutte le tappe per l'apertura della Conferenza dei Servizi.

Claudio Lotito ha presentato un render, un filmato della durata di un’ora sulle intenzioni, il 6 marzo 2025 ha inviato con PEC un piano illustrato nei minimi dettagli nelle circa 500 pagine del Piano Economico Finanziario, ma non basta per l'apertura della Conferenza dei Servizi. Il 26 marzo scorso l'avvocato di Federsupporter Luciano Cucculelli ha inviato una richiesta di accesso agli atti 'afferenti e relativi alla presentazione del progetto SS Lazio S.p.A. sullo Stadio Flaminio' a cui hanno risposto con una PEC, datata 4 aprile, il Dirigente della U.O. Gestione e Sviluppo Impiantistica Sportiva Ing. Sara Lo Cacciato e il Direttore del Dipartimento Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda Dott.ssa Patrizia Del Vecchio: allo stato delle cose è impossibile procedere con l’avvio dell’iter amministrativo, perché la proposta progettuale della Lazio non si configura come Progetto di fattibilità, così come richiesto dalla normativa vigente ai fini dell’avvio dell’iter amministrativo.

Secondo quanto riporta Stefano Greco ad oggi lo stato delle cose sarebbe identico al 4 aprile scorso: mancherebbe ancora il progetto definitivo con allegato studio di fattibilità, ovvero l’elemento fondamentale per poter dichiarare di aver completato l’iter per l'apertura della Conferenza dei Servizi, e addirittura non sarebbe mai stata pubblicata dagli uffici competenti la proposta definitiva della Lazio. Un ritardo sicuramente colmabile, che rallenta il piano biancoceleste per il Flaminio, per cui la Lazio resta in vantaggio. A patto di completare i passaggi formali...