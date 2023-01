DOMUS IMPIANTI: DALLA VIDEOSORVEGLIANZA ALL'ALLARME DI CASA, LA TUA SOLUZIONE

Domus Impianti è un'azienda specializzata nella fornitura di soluzioni di sicurezza per abitazioni e aziende. I loro prodotti spaziano dai sistemi di allarme alla videosorveglianza e persino alla manutenzione del tuo condominio. Utilizzando gli ultimi progressi tecnologici, Domus Impianti può trasformare qualsiasi casa o azienda in un ambiente sicuro, dandoti la tranquillità che i tuoi effetti personali siano al sicuro. Con i loro sistemi di videocitofonia, sistemi di sorveglianza, allarmi domestici e opzioni di videosorveglianza, Domus Impianti è il partner perfetto quando si tratta di mantenere la tua proprietà sana e salva. Offrono anche servizi di manutenzione affidabili che possono mantenere qualsiasi condominio in perfetta forma tutto l'anno. Assicurati di fidarti della tua sicurezza con Domus Impianti: non ti deluderanno!

DOMUS Impianti è un'azienda che dal 2007 è divenuta leader in diversi settori. Se il tuo interesse volge in una di queste direzioni contattali subito al 392/3445449, oppure via mail a Lndomusimpianti@libero.it o Lndomusimpianti@icloud.com

- manutenzione condomini

- impianti elettrici privati e condominiali

- impianti TV satellitari e terrestri privati e condominiali

- impianti videocitofonici e citofonici privati e condominiali

- impianti automazione cancelli, serrande e basculante privati e condominiali

- impianti allarme

- impianti videosorveglianza

- impianti dati e telefonici

Insomma che tu voglia installare un allarme per rendere sicura la tua casa in un'era che, dati alla mano, vede l'aumentare dei furti nelle abitazioni, oppure che tu voglia una videosorveglianza condominiale, oppure che guardi al rifacimento di un impianto elettrico ormai obsoletto che potrebbe alla lunga portare a incidenti anche in presenza di bassa tensione, la risposta è DOMUS IMPIANTI.

PRONTO INTERVENTO

Non solo: il rapporto con la DOMUS IMPIANTI non si esaurisce nel momento del lavoro. La DOMUS impianti effettua un servizio di pronto intervento per risolvere provvisoriamente la problematica in essere, mettere in sicurezza l’edificio e non alimentare rischi e disagi del cliente.

RISTRUTTURAZIONE

La DOMUS IMPIANTI è al top anche nel settore edilizio. Ristrutturazioni complete dalla A alla Z con relativa documentazione necessaria presso gli uffici competenti di municipio (dia, cila, etc.) grazie all'architetto in sede.

Chiama a nome de Lalaziosiamonoi.it, avrai un trattamento speciale!

CONTATTI:

TEL: 392/3445449

MAIL: Lndomusimpianti@libero.it ; Lndomusimpianti@icloud.com