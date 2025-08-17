HIGHLIGHTS LAZIO-ATROMITOS 2-0 | Rivivi le emozioni dell'ultima amichevole estiva
LAZIO-ATROMITOS HIGHLIGHTS | La Lazio adempie al suo compito e vince anche l'ultimo test prima dell'inizio della stagione contro l'Atromitos. In una partita ad alta tensione, per il mega rissone del primo tempo, a trovare la via del gol sono Noslin, con una grande colpo di testa, e Pedro, che con classe riesce a chiudere il match nel finale. Per rivivere le emozioni dell'ultima amichevoli, eccovi di seguito gli highlights.
