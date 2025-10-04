C’è chi l’oro lo vende. Chi lo mostra in vetrina. E poi c’è chi lo plasma, lo vive, lo rispetta.

A Roma, in Via Cherso 188, esiste una bottega che ha il profumo della tradizione e lo sguardo dritto verso il futuro: Gold Art, guidata dalle mani e dal cuore di Alessandro Procopio.

Tre sono le doti che rendono unico il suo lavoro. Tre, come le fondamenta di una casa solida, che non crolla mai.

La tradizione: quell’antica scuola orafa che oggi quasi nessuno conosce più, che Alessandro ha studiato e custodito con dedizione, imparando tecniche e segreti che appartengono al tempo.

La tecnologia: laser di precisione, macchine di ultima generazione, strumenti che permettono di disegnare gioielli con una cura millimetrica.

L’onestà: sì, la parola che in tanti usano e in pochi incarnano. Perché quando si lavora con i preziosi, la trasparenza è la materia prima più importante. Prezzi chiari, scelte di qualità, la garanzia che ogni cliente riceva non solo un gioiello, ma un patto di fiducia.

E poi c’è Alessandro. Con la sua abilità fa il vero salto di qualità: prende la tua storia, la tua idea, e la trasforma in un gioiello che nessun altro avrà mai.

“Vieni a trovarmi, raccontami di te, del tuo evento speciale o della tua idea. Io realizzerò il sogno che meriti, trasformandolo in un gioiello unico, fatto solo per te.”

Questo è lo spirito di Gold Art: nessun catalogo standard, ma la possibilità di disegnare insieme il gioiello che desideri e vederlo prendere vita tra le mani di un maestro orafo.

E sui prezzi? Lui sorride: “Lo so, sono uno scellerato: a volte azzero il mio guadagno. Ma mettermi nei panni dei miei clienti mi fa stare bene. Un sorriso in più vale doppio. Io regalo qualità, loro mi regalano fiducia”.

Da Gold Art trovi alta gioielleria, riparazioni, incisioni e rodiature, con un occhio sempre attento alla convenienza.

E se vuoi il vero vantaggio, entra in negozio e dichiara a voce alta “LALAZIOSIAMONOI!!!”: avrai diritto a uno sconto reale dal 5 al 10% sul prezzo finito, a seconda del materiale scelto.

Gold Art – Via Cherso 188, Roma

Tel. 06 2157750

✨ Non un gioiello qualsiasi. Un gioiello tuo. Firmato Gold Art.