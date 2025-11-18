Il Senegal travolge il Kenya 8-0: la prestazione di Dia
Un successo roboante quello della Nazionale guidata da Thiaw. In campo nella seconda parte del match anche l'attaccante della Lazio Dia
18.11.2025 18:00 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Un Senegal devastante quello sceso in campo nella giornata odierna nella sfida amichevole contro il Kenya. Una gara senza storia quella dei ragazzi guidati da Pape Thiaw che si è imposta con un sonoro 8-0.
In rete dopo appena 9 minuti Jackson che apre le mercature e segna anche una doppietta. In gol anche Diouf, tripletta di Mané, e poi anche Mbaye e Ndiaye su rigore.
In campo anche l’attaccante della Lazio Dia subentrato nel secondo tempo della gara al posto di Sadio Mané. 45 minuti di gioco per il numero 10 che però, neanche in Nazionale, è tornato al gol.
Jessica Reatini
