Calciomercato | Lazio, Roma o Atletico: Raspadori prende tempo

CALCIOMERCATO LAZIO - Si decide il futuro di Raspadori. È diviso tra Lazio e Roma: il derby di mercato si è acceso dopo la cessione del Taty Castellanos al West Ham, che porterà 30 milioni di euro nelle casse della società biancoceleste. I giallorossi sono più avanti, hanno l'accordo con l'Atletico Madrid per un prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo in caso di qualificazione in Champions League.

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, il calciatore è stato informato dell'intesa trovata con la Roma e ha preso tempo per decidere, vuole prima valutare tutte le offerte e parlare anche con Simeone. Il fondo che è entrato di recente nei Colchoneros ha rimesso la decisione a loro: la scelta definitiva sarà presa nelle prossime 24/48 ore.

L'ex Napoli sta a bene a Madrid, non è da escludere la possibilità che alla fine rimanga in Spagna. La Lazio è alla finestra, vuole accontentare Sarri che l'ha individuato come il profilo ideale per l'attacco. I biancocelesti sarebbero anche disposti ad acquistarlo a titolo definitivo. Più defilata, invece, l'ipotesi estera, con il Galatasaray che ha chiesto informazioni nelle ultime ore.