Calciomercato Lazio, Gila al Milan? Le parole di Tare sanno di conferma

Igli Tare ha confermato l'interesse nel Milan nei confronti di un difensore, il direttore sportivo rossonero vorrebbe acquistare Gila dalla Lazio

Igli Tare guarda in casa Lazio e punta un suo pupillo. Il direttore sportivo del Milan, che per anni ha ricoperto la stessa carica negli uffici di Formello, nelle ultime settimane ha palesato il proprio interesse nei confronti di Mario Gila. Il difensore spagnolo che lui stesso portò nella Capitale dal Real Madrid, nell'estate del 2022, è in scadenza di contratto nel 2027 e potrebbe rappresentare un'occasione per il Diavolo, alla ricerca di un rinforzo per la linea difensiva. A tal proposito, prima della partita vinta per 1-0 proprio dal Milan contro il Cagliari, Tare ai microfoni di DAZN ha parlato della volontà di portare un centrale a Milanello, indicandone anche le caratteristiche.

C’è bisogno anche di un difensore?

“Noi siamo molto contenti con la squadra, soprattutto con la difesa. Tutti i ragazzi hanno fatto un buon campionato. Ovviamente siamo molto vigili sul mercato e se vedremo ci sarà qualche opportunità che migliorerà la situazione saremo presenti, vogliamo cercare di dare tutte le possibilità per realizzare i nostri obiettivi”.

Scommessa o giocatore con esperienza?

“Basta che sia un buon giocatore”.