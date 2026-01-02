Lazio, è il compleanno di Cavanda: gli auguri del club - FOTO
02.01.2026 14:45 di Christian Gugliotta
© foto di Federico Gaetano
Luis Pedro Cavanda compie oggi 35 anni. Nel giorno del suo compleanno, la Lazio ha voluto rivolgere un augurio speciale all'ex difensore biancoceleste, pubblicando una storia sul proprio profilo Instagram e diramando il seguente comunicato sul proprio sito ufficiale:
"L’ex difensore biancoceleste spegne oggi 35 candeline. Luis Cavanda è approdato in biancoceleste nel 2007, vestendo la maglia della Lazio fino al 2015 (con in mezzo due parentesi in prestito con Torino e Bari).
Cavanda ha totalizzato nella Capitale 80 presenze tra campionato, Coppa Italia, Supercoppa italiana ed Europa League, realizzando una rete. Con la maglia biancoceleste ha conquistato anche la Coppa Italia 2012/2013".
