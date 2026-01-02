Lazio, Cancellieri-Isaksen: contro il Napoli il primo vero 'duello'

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Isaksen e Cancellieri, destini che ora sono pronti a incrociarsi davvero. Sì perché nella prima parte di stagione mister Sarri non ha mai potuto averli entrambi a disposizione nello stesso momento.

All’inizio della stagione Isaksen è stato costretto ai box causa mononucleosi che lo ha costretto a saltare tutta la preparazione estiva, le prime due gare contro Como e Verona, e a collezionare appena 33 minuti nelle sfide contro Sassuolo, Roma, Genoa e Torino. Al suo posto, sulla destra, Sarri ha sempre impiegato Cancellieri che però, sul più bello dopo la doppietta al Torino, ha dovuto alzare bandiera bianca causa infortunio.

Ecco quindi nuovamente Isaksen che ha giocato sette gare da titolare contro Juventus, Pisa, Cagliari, Inter, Lecce, Milan e Bologna salvo poi doversi fermare di nuovo. Quindi ecco Cancellieri guarito dall’infortunio tornare a destra e giocare da titolare le gare contro Parma, Cremonese e Udinese.

Proprio a Udine l’ultimo incrocio simbolico: nella gara del Bluenergy Stadium Sarri ha deciso di far uscire Cancellieri per Isaksen e, tra due giorni contro il Napoli, tra i due ci sarà il primo vero duello per una maglia da titolare.

