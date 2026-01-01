Lazio, Mario Elle racconta il Capodanno con Romagnoli e Rovella

Alessio Romagnoli e Nicolò Rovella hanno trascorso il Capodanno in uno storico locale della Capitale, il Jackie O'. Nel corso della serata, tra una canzone e l'altra, i biancocelesti si sono scatenati sulle note de "I Giardini di Marzo". Ai nostri microfoni, per raccontare qualche dettaglio dell'evento, è intervenuto Mario Elle, il musicista che ha suonato il brano.

"È stata una serata speciale il passaggio verso il 2026 - ha affermato con entusiasmo - Un onore averlo trascorso con Romagnoli e Rovella. Da laziale sono stato felicissimo ".

©️ Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE