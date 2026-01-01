Lazio, Marcos Antonio torna protagonista: il bilancio del prestito al San Paolo
Sbarcato alla Lazio nel 2022 dallo Shaktar Donestk, Marcos Antonio non è mai riuscito a esprimersi in biancoceleste, trovando poco spazio nell'unica stagione trascorsa nella Capitale. Dopo aver passato un anno in prestito al PAOK, nell'estate del 2024 il brasiliano è stato ceduto a titolo temporaneo al San Paolo, tornando in patria per provare a giocare con maggiore continuità.
In questa stagione, Marcos Antonio ha totalizzato ben 43 apparizioni tra tutte le competizioni, la maggior parte da titolare. Il centrocampista non ha mai trovato la via del gol, ma ha servito sei assist ai suoi compagni. Il suo accordo con il San Paolo prevede un il diritto di riscatto fissato a 4,2 milioni di euro, che diventerebbe obbligo qualora il giocatore raggiungesse un certo numero di presenze, ma le difficoltà economiche dei brasiliani rendono un suo trasferimento a titolo definitivo complicato.
Sulle tracce del giocatore sembra possa esserci anche il Flamengo, dato che Marcos Antonio sembra piacere molto al tecnico Filipe Luis, ma per ora sembra che non ci sia nulla di concreto. La Lazio attende, speranzosa di riuscire a trovare una sistemazione permanente per quello che ormai è diventato un vero e proprio esubero.