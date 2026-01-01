Lazio, avvio incoraggiante di Milani con l'Avellino: come va il prestito
Alessandro Milani continua il suo percorso di crescita lontano da Formello. Il classe 2005, cresciuto nel settore giovanile della Lazio, è attualmente in prestito all’Avellino in Serie B, dove ha trovato spazio soprattutto nella prima parte di stagione.
Milani ha collezionato 10 presenze su 18 totali, per un minutaggio complessivo di 529 minuti, venendo impiegato sia come esterno che come terzino sinistro. L’avvio è stato incoraggiante, con presenze costanti e due gare giocate per intero contro Padova e Pescara, segnale di fiducia iniziale da parte dello staff tecnico.
A partire da novembre, però, il suo impiego si è ridotto drasticamente. L’ultima convocazione risale al 20 dicembre, nella sfida contro il Palermo, in cui è rimasto in panchina senza entrare in campo. Una fase di rallentamento che non cancella quanto mostrato a inizio stagione, ma che apre ora interrogativi sul prosieguo del suo percorso in Irpinia.