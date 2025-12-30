Lazio, ecco la strategia sul mercato: tre obiettivi per gennaio

30.12.2025 di Andrea Castellano
CALCIOMERCATO LAZIO - Finalmente sbloccato. Il mercato a gennaio sarà libero, senza vincoli. Dopo il blocco totale di quest'estate, la Lazio potrà tornare a fare operazioni in entrata senza dipendere dalle uscite. Le cessioni, comunque, saranno fondamentali per il futuro: le plusvalenza serviranno a evitare nuove sanzioni nei prossimi mesi. 

Se arriveranno offerte, andranno via Nuno Tavares, richiesto dall'Arabia Saudita (c'è l'Al Ittihad di Conceicao), e Castellanos, di fronte a proposte importanti (è richiesto da Flamengo e club di Premier League). Su Guendouzi, per cui è spuntato anche un interesse dalla Turchia, si dovrà discutere: l'intenzione è quella di trattenerlo. 

Per gennaio, comunque, la strategia è fatta. Lotito e Fabiani hanno le idee chiacchiere: una punta, un terzino sinistro e una mezz’ala (non Ilic), sono questi i tre obiettivi dichiarati da mettere a disposizione di Sarri. Dentro Formello si lavora in silenzio, con la convinzione che il mercato debba portare certezze, non scommesse.

