Rocchi: "Manca un rigore al Genoa contro la Roma, vi spiego"
30.12.2025 16:15 di Andrea Castellano
Durante l'ultima puntata di Open Var, il designatore degli arbitri Gianluca Rocchi ha analizzato tutti gli episodi dubbi dell'ultimo weekend di Serie A.
Oltre a parlare del gol di Davis in Udinese - Lazio, viziato da un netto tocco di mano del centravanti, l'ex direttore di gara si è espresso anche sul rigore non dato al Genoa contro la Roma per il fallo di Svilar su Ostigard.
Queste le sue parole: "Questo per noi è rigore, il giocatore era in ritardo. Non è rigore se i due giocatori vanno in contrasto, sarebbe uno scontro fortuito. Svilar però va a cercare il pallone e trova l'avversario sul viso, è punibile. Non era una decisione semplice, ma a livello regolamentare e rivedendo le immagini per noi questo era calcio di rigore".
