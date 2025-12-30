Mattei: "Lotito personalizza le battaglie e la Lazio paga"

TUTTOmercatoWEB.com

La Lazio ha ottenuto il via libera per operare sul mercato senza blocchi e restrizioni, c'è quindi curiosità nel capire in che modo si muoverà la società per rinforzare la squadra. Ma non solo gli acquisti, l'attenzione è anche sulle uscite. Sull'argomento, nel corso del suo intervento a Radiosei, si è espresso Stefano Mattei.

Le sue considerazioni: "C’è il calcio del terreno di gioco e quello che si gioca nelle stanze di potere e anche questo conta. Tuttavia questo non può diventare un alibi per la società che ha avuto 6 mesi per lavorare. Ora il mercato non va fatto con le parole, il presidente ha detto che aveva grandi progetti in estate e che i soldi ci sono, quindi aspettiamo e vediamo cosa accadrà".

"'L'altro calcio’, definiamolo così, è protagonista in modo particolare da un anno, da quando dall’allora presidente della Lega Casini, voluto da Lotito, si è passati a Simonelli, portato da Galliani ed ex commercialista di Berlusconi. Il presidente Lotito, che più che i soldi ha avuto sempre a cuore il potere, ora ha contro Simonelli, la Lega quindi, e la Federcalcio: è una battaglia politica che Lotito ha perso e non accetta. Le battaglie dovrebbe portarle avanti per la Lazio ma le personalizza molto, tant’è che ne paga le conseguenze la Lazio stessa".

"Nel 2025 della Lazio c’è stato il ridimensionamento. Adesso Lotito ha l’opportunità di fare mercato, non credo ci sia la fila per alcuni calciatori biancocelesti. Castellanos non ha numeri da goleador, Tavares è stato messo da parte da Sarri. Per la Lazio fare mercato sarà molto difficile così come sarà complicato accontentare Sarri, ma vediamo e aspettiamo i fatti”.

