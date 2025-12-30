Calciomercato Lazio | Milan, Tare guarda a Formello e studia Marusic
RASSEGNA STAMPA - Vecchie conoscenze per il mercato di gennaio. La Lazio, con il via libera dalla Commissione, potrà operare liberamente e offrire rinnovi ai giocatori in scadenza. Uno di questi è sicuramente Marusic, che già in estate aveva rischiato di lasciare la Capitale.
Come riportato da Il Corriere della Sera, il grande ex Igli Tare starebbe studiando attentamente il suo dossier. Il direttore sportivo del Milan è molto interessato alla situazione contrattuale del terzino biancoceleste, che a giugno potrebbe anche andare via a zero.
Attenzione, quindi, allo scippo. Il diesse Fabiani dovrà muoversi in anticipo per blindare Marusic, che comunque ha dato priorità al rinnovo con la Lazio. La minaccia di Tare, però, è concreta.
