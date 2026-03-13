Taylor si sdoppia per il Milan: l’indizio dall’allenamento della Lazio
RASSEGNA STAMPA - Doppio Taylor contro il Milan: l’emergenza costringe Sarri a ripensare anche ruoli e compiti per la sua Lazio, come accaduto già contro il Sassuolo. Confermata l’assenza di Cataldi e data ormai per assodata quella di Rovella, il tecnico biancoceleste sarà ancora una volta chiamato a scegliere un nuovo play per la sua squadra. E non da escludere che la scelta possa ricadere proprio sull’olandese.
Mezzala ma anche vertice basso: l’idea, come vi avevamo anticipato nelle scorse ore, viene rilanciata oggi anche da Il Messaggero e arriva direttamente da Formello, dove Taylor è stato provato anche da vertice basso. Nelle gerarchie di Sarri, che nello stesso ruolo continua a provare anche Patric, l’olandese ha superato quindi anche Belahyane, che sembra sempre più a margine del progetto di Sarri.
In vista della gara con il Milan molto dipenderà allora anche dalle condizioni di Basic, che potrebbe alternarsi a un Patric che farà comodo anche da centrale, vista l’emergenza della Lazio. In questo scenario Taylor rimane una soluzione alternativa apprezzata da Sarri, che però non vorrebbe spostare l’olandese dal versante sinistro del centrocampo, vista anche la rapidità con cui l’ex Ajax ha assorbito schemi, richieste e geometriche dal suo arrivo in biancoceleste: “Mi chiede di muovere velocemente la palla a uno-due tocchi e verticalizzare il gioco” raccontava nelle scorse settimane Taylor. Che, conquistato Sarri per una qualità di palleggio che mancava da tempo, è pronto a sdoppiarsi per la Lazio.