Lazio, contro il Milan l'Olimpico dei vecchi tempi: il dato sui biglietti venduti
RASSEGNA STAMPA - L’ultimo ballo all’Olimpico, almeno per questa stagione. Dopo quattro gare giocate, quasi nel silenzio assoluto, i tifosi della Lazio hanno deciso di tornare a riempire gli spalti in occasione della gara contro il Milan.
Un’ultima apparizione prima di ritirarsi di nuovo fino al termine della stagione: una dimostrazione d’amore inversa, questa volta, per dimostrare a tutti quale sia la differenza con la versione opposta.
Come riporta l’edizione odierna de il Corriere dello Sport i tifosi non potevano che rispondere presente con il numero dei tagliandi staccati che continua a crescere. Nella serata di ieri erano 17.500, da aggiungere ai 27.000 abbonati per un totale di oltre 40.000 (anche se dal calcolo vanno sottratti gli aquilotti e gli Under 14 che hanno comunque potuto riacquistare il proprio posto in prelazione ma figurano nei biglietti venduti).
Insomma le presenze, a tre giorni dalla gara e considerando anche i tifosi del Milan, si aggirano sulle 45.000 unità con l’obiettivo di alzare ancora di altre 10.000.
© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.