Lazio, Gila da record: è lui l’uomo chiave anti-Milan

RASSEGNA STAMPA - Domenica all’Olimpico arriverà il Milan, la vittoria nel derby ha portato ancora più fiducia e punterà a fare il bis anche nella Capitale. Gli servono punti per confermarsi al secondo posto e prendere le distanze dalle inseguitrici. Servirà una Lazio forte e attenta e per questo, almeno in difesa, Sarri punterà su Gila. È lui l’uomo che “terrorizza attaccanti e difese”, quello in più quando gioca da area ad area. Si è rivisto col Sassuolo dopo aver passato un momento no, complici anche i problemi fisici. Moschettiere d’attacco, assaltatore d’evenienza negli ultimi 25 minuti, quando ha ispirato occasioni. Lo spagnolo visto contro gli emiliani è lo stesso che il tecnico si aspetta con i rossoneri per fronteggiare tra tutti Leao e Pulisic.

Quanto sia un uomo chiave per la Lazio, sottolinea il Corriere dello Sport, lo confermano anche i numeri. Ha disputato 25 partite come Marusic e sono solo loro due, tra i calciatori di movimento, a averne disputate così tante. Ha percorso il maggior numero di metri palla al piede, ha vinto più duelli aerei (51), più contrasti (28) e ha recuperato più palloni (112) tra i compagni. È secondo solo a Zaccagni che di duelli ne ha vinti complessivamente 142. Si è conquistato la fiducia di Sarri man mano, all’inizio non lo aveva valutato a dovere e ora lo ha ritrovato leader come il montenegrino e Cataldi. Sono loro a trascinare e proveranno a farlo anche nel finale di stagione e in Coppa Italia.

