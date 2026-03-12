Calciomercato | Juve, per l'attacco spunta Lewandowski: i dettagli
La Juventus inizia a programmare la stagione che verrà. Prima di affondare su scelte definitive, però, il club bianconero dovrà centrare l'obiettivo minimo: raggiungere i primi quattro posti e assicurarsi così l'accesso alla prossima Champions League.
In questo modo, la Juventus avrebbe ulteriori fondi da investire per rinforzare la rosa di Spalletti. Il reparto che merita una riflessione più profonda è l'attacco: il contratto di Vlahovic difficilmente verrà rinforzato, mentre David e Openda non sono stati due acquisti azzeccati.
Proprio per questo, a Torino stanno riflettendo sulla possibilità di ingaggiare un grande numero nove. Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, la Juventus avrebbe effettuato un sondaggio per Robert Lewandowski, centravanti del Barcellona con il contratto in scadenza a giugno.
L'attaccante polacco, ex Borussia Dortmund e Bayern Monaco, compirà 38 anni nei prossimi mesi, ma rappresenterebbe un acquisto dal risultato garantito. Lui vuole cambiare aria, ma non c'è solo la Juventus su di lui (attenzione alla MLS). Situazione da monitorare per i prossimi mesi.