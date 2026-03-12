Lazio, Mattei: "Esonero Sarri? Lotito non vuole pagare due allenatori"

TUTTOmercatoWEB.com

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, il giornalista Stefano Mattei ha commentato il lento e costante calo biancoceleste tra risultati e fatturato. Inoltre, si è espresso in merito alla situazione complicata tra Sarri e Lotito, con il primo che - secondo Mattei - non arriverà alle dimissioni e il secondo che non avrebbe intenzione di pagare due allenatori in contemporanea. Di seguito le sue parole.

"Uscendo in semifinale, più che la stagione peggiore sarebbe la conferma di una Lazio che si sta indebolendo perché c’è un ridimensionamento in atto; la conferma che, anno dopo anno, in classifica non si sale, si scende. Questo succede perché economicamente la Lazio è sempre meno competitiva e le idee della talent room che non compensano la mancanza di soldi".

"Un altro al posto di Sarri sarebbe stato esonerato? In 22 anni il presidente Lotito ha esonerato Caso il primo anno, Pioli, Petkovic e Ballardini che stava portando la Lazio in B e sarebbe stato un bagno economico. Il discorso di fondo è che Lotito non ha problemi se è settimo o ottavo, lui non vuole pagare due allenatori. Quello che spera ora è che Sarri si dimetta ma io penso che stavolta l’allenatore non prenderà questa scelta".

"La Lazio sta scendendo sempre di più a livello di fatturato. Quando qualcuno dice che la protesta non incide, sbaglia. Anche la cornice di pubblico è importante per le tv. La Lazio sta perdendo la presenza dei tifosi allo stadio e le posizioni in classifica".