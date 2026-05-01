Serie A, Pisa - Lecce a rischio rinvio per un incendio: i dettagli
01.05.2026 11:15 di Mauro Rossi
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Poche ore all’inizio della giornata di Serie A, che in questo trentacinquesimo turno dovrebbe aprirsi da programma con la gara tra Pisa e Lecce. Il match, in programma questa sera alle 20:45, rischia però di essere rinviato.
Come riporta gianlucadimarzio.com, infatti, la città toscana è alle prese dal 29 aprile con un incendio sul Monte Faeta che si è espanso a causa delle raffiche di vento. Sono al momento 3500 le persone che hanno dovuto abbandonare le proprie abitazioni nel vicino paese di Asciano.
Al momento, l’aria nella zona della Cetilar Arena sarebbe irrespirabile. Per questo motivo, se la situazione non dovesse cambiare, potrebbe essere rinviata di Serie A la gara tra Pisa e Lecce.