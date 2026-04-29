Lazio, Sarri alla Fiorentina? Zazzaroni non ha dubbi: "Paratici mi ha detto..."
29.04.2026 18:45 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Nei prossimi mesi si deciderà il futuro di Maurizio Sarri. Dopo la finale di Coppa Italia contro l'Inter, il tecnico della Lazio si incontrerà con la società per capire se ci sono margini per proseguire insieme. Sul Comandante, però, ci sono già diverse squadre che potrebbero pensare a ingaggiarlo in estate. Tra queste c'è anche la Fiorentina, dove il futuro di Vanoli è ancora tutto in bilico. Sul tema si è espresso il direttore de Il Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni, intervenuto ai microfoni di TMW Radio. Di seguito le sue parole: "Sarri alla Fiorentina? A me Paratici ha detto che rimane Vanoli".
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.