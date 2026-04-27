Lazio, Sarri svela il suo futuro: "Napoli? Ecco cosa penso"
27.04.2026 23:25 di Christian Gugliotta
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Ospite ai microfoni di Sky Sport nel post partita di Lazio - Udinese, Maurizio Sarri ha parlato anche del suo futuro. Interrogato su un possibile ritorno al Napoli, il tecnico biancoceleste ha smentito ogni voce rispondendo ai giornalisti presenti in studio con un secco: "È fantacalcio".
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Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.