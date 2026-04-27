Lazio, Pellegrini si trasforma quando sfida l'Udinese: secondo gol ai friulani
27.04.2026 22:00 di Simone Locusta
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Luca Pellegrini si accende quando affronta l'Udinese. Il terzino biancoceleste ha pareggiato i conti dopo il vantaggio di Ehizibue, e non è una notizia da tutti i giorni. Quello dell'Olimpico è infatti solo il secondo gol siglato in maglia biancoceleste, ma anche il primo lo aveva realizzato contro i friulani (era il 7 gennaio 2024, gol da punizione).
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Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.