Lazio, Pedro ancora un gol da subentrato: il record in Serie A
27.04.2026 22:58 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Una vera e propria perla che, solo un campione come Pedro, può realizzare. Lo spagnolo entra dalla panchina e segna la sua quarta rete stagionale con un tiro a giro che illumina l'Olimpico e dimostra, ancora una volta, la forza e la tecnica di un campione assoluto come Pedrito.
Un gol che regala al numero 9 anche un piccolo record victo che, come riportato da Opta, dal suo arrivo in Serie A (dal 2020/21), nessun giocatore ha segnato più reti subentrando dalla panchina nella massima serie rispetto a Pedro: 17, come Lautaro Martínez.
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Jessica Reatini
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