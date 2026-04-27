"Cataldi ha qualche problema in più": Sarri spiega come sta
27.04.2026 23:50 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Tra gli assenti di Lazio - Udinese c'era anche Danilo Cataldi, fermato da una "sindrome influenzale". Nel post partita in conferenza stampa il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri ha fatto il punto sulle sue condizioni in vista delle prossime gare. Di seguito le sue parole.
"Cataldi ha qualche problema in più, vediamo se può recuperare. La squadra stasera era più viva nel finale che all’inizio, stranamente chi aveva giocato mercoledì si sentiva meglio nel secondo che nel primo tempo. La resistenza rimane evidentemente, mentre la brillantezza era soffocata dalla fatica”.
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.