Lazio, Sarri torna sulla cessione di Mandas: "È stata un rischio"
27.04.2026 23:48 di Christian Gugliotta
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Intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine del match tra Lazio e Udinese, Maurizio Sarri è tornato a parlare della cessione di Christos Mandas durante il mercato di gennaio. Questo il suo pensiero:
"Cessione di Mandas? Non ero contento, avevamo due portieri di ottimo livello e quando si prende un rischio solitamente all'altro succede qualcosa. Abbiamo avuto la fortuna di incappare in questo ragazzo di livello (Motta ndr), che sta facendo bene. Spero rimanga con i piedi per terra, non è ancora un portiere fatto. Deve migliorare su delle situazioni in maniera netta, ma ha delle qualità importanti”.
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Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.