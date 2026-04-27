Lazio, Sarri e il retroscena su Rovella: "Volevo farlo entrare, ma..."
27.04.2026 23:58 di Christian Gugliotta
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Dopo oltre due mesi di stop, Nicolò Rovella è tornato a disposizione per Lazio - Udinese, pur non scendendo in campo. Nel post partita, Sarri ha rivelato a Sky Sport di aver pensato a un suo ingresso nei minuti finali, salvo poi cambiare piani. Questa la sua spiegazione sulla mnacat sostituzione:
"Mi dispiace per Rovella perché pensavo di metterlo negli ultimi minuti, ma Pellegrini già ammonito ha fatto un fallo rischioso e abbiamo deciso di non rischiare l’espulsione":
autore
Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.