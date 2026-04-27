NEWS | Dai The Offspring a Marilyn Manson: la line up completa di Rock in Roma
27.04.2026 21:15 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
La 16ª edizione del Rock in Roma è pronta a partire con la kermesse musicale che, anche quest’anno, ospiterà grandissimi artisti del mondo della musica. Rock in Roma prenderà il via il prossimo 9 giungo con i The OffSpring e si concluderà il 18 luglio con i Bluvertigo. Nel mezzo anche Gemitaiz, Mannarino, Emma, Marilyn Manson e... <<< LINE UP ROCK IN ROMA >>>
autore
Jessica Reatini
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