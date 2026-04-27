Caos arbitri, Mattei: "Bisogna fare chiarezza per la credibilità del calcio"
Il giornalista Stefano Mattei è intervenuto questa mattina ai microfoni di Radiosei per commentare l'inchiesta sugli arbitri che ha monopolizzato le discussioni degli ultimi giorni. Di seguito le sue parole
"Gervasoni e Rocchi sono stati indagati, bisogna vedere se giovedì andranno loro o gli avvocati per spiegare la posizione. Siamo in una fase interlocutoria, vediamo cosa accadrà. Quello che infastidisce, in attesa di capire, è il sospetto che queste cose vadano avanti da tanto. Condizionamenti che vanno oltre i 90′".
"Bisogna fare chiarezza per la credibilità del calcio. Poi quando si parla di arbitri graditi o meno all’Inter, c’è anche da dire che non sempre è stata la squadra favorita. Qui è stato azzerato il vertice federale, il caos non riguarda solo ed esclusivamente gli arbitri".