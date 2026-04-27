Caos arbitri, Mattei: "Bisogna fare chiarezza per la credibilità del calcio"

27.04.2026 19:15 di  Simone Locusta   vedi letture
Caos arbitri, Mattei: "Bisogna fare chiarezza per la credibilità del calcio"
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Il giornalista Stefano Mattei è intervenuto questa mattina ai microfoni di Radiosei per commentare l'inchiesta sugli arbitri che ha monopolizzato le discussioni degli ultimi giorni. Di seguito le sue parole

"Gervasoni e Rocchi sono stati indagati, bisogna vedere se giovedì andranno loro o gli avvocati per spiegare la posizione. Siamo in una fase interlocutoria, vediamo cosa accadrà. Quello che infastidisce, in attesa di capire, è il sospetto che queste cose vadano avanti da tanto. Condizionamenti che vanno oltre i 90′".

"Bisogna fare chiarezza per la credibilità del calcio. Poi quando si parla di arbitri graditi o meno all’Inter, c’è anche da dire che non sempre è stata la squadra favorita. Qui è stato azzerato il vertice federale, il caos non riguarda solo ed esclusivamente gli arbitri".

Simone Locusta
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Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.