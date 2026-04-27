Commissariamento FIGC, spunta il nome di Mezzaroma: le ultime

27.04.2026 17:45 di  Simone Locusta   vedi letture
Commissariamento FIGC, spunta il nome di Mezzaroma: le ultime
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© foto di Carlo Giacomazza/TuttoSalernitana.com

RASSEGNA STAMPA - L'inchiesta sugli arbitri si è scagliata sul calcio italiano innescando un effetto domino significativo. Dopo l’autosospensione di Gianluca Rocchi da designatore degli arbitri di serie A e B, infatti, si è riacceso il tema del commissariamento Figc, con un nome che starebbe guadagnando terreno su tutti gli altri.

Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de La Repubblica, Marco Mezzaroma è uno dei candidati principali per il ruolo di nuovo commissario della FIGC. Presidente di Sport e Salute, fedelissimo di Giorgia Meloni e cognato di Claudio Lotito, Mezzaroma verrebbe sponsorizzato proprio dal presidente della Lazio (il primo a spingere per il commissariamento Figc fin dalle dimissioni di Gabriele Gravina) e dal ministro dello Sport Andrea Abodi.

Simone Locusta
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Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.