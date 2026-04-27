Lazio, all'Olimpico arriva la bestia nera Udinese. E quel gol di Davis all'andata...
RASSEGNA STAMPA - Una sorta di bestia nera. L’Udinese arriva all’Olimpico e la Lazio si prepara ad affrontare una squadra che, come ricorda il Messaggero, negli ultimi cinque precedenti in casa biancoceleste non ha mai perso, raccogliendo due vittorie e tre pareggi.
Ancora vive le polemiche della gara d’andata, decisa dal gol di Davis al quinto minuto di recupero, viziato da un tocco di braccio che non fu giudicato determinante nell’immediatezza dell’azione. Da quel momento, per la squadra di Sarri, qualcosa sembra essersi incrinato: una stagione fatta di alti e bassi, delusioni e anche di un distacco crescente da parte dei tifosi, con uno stadio spesso meno pieno del solito.
Eppure, nelle difficoltà, la Lazio è riuscita a ritrovare slancio, conquistando una finale di Coppa Italia che riaccende ambizioni e prospettive. Non solo la possibilità di alzare un trofeo, ma anche quella di conquistare un posto in Europa League e di giocarsi la Supercoppa Italiana.