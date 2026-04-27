Lazio, Marusic verso quota 350: è pronto a entrare nell’élite biancoceleste
RASSEGNA STAMPA - Se dovesse partire titolare o entrare a partita in corso, per Marusic sarebbe una serata speciale: quest'oggi il montenegrino infatti potrebbe raggiungere quota 350 presenze con la Lazio in tutte le competizioni. Un traguardo importante che lo porterebbe al sesto posto nella classifica all-time dei giocatori più presenti in biancoceleste, alle spalle soltanto di Radu (427), Favalli (401), Wilson (394), Negro (376) e Lulic (371).
Il montenegrino, inoltre, ha già lasciato il segno contro l’Udinese, con un gol segnato nel marzo 2021. Guardando all’attualità, Marusic sta vivendo un buon momento anche in fase offensiva: nelle ultime tre gare all’Olimpico ha contribuito a due reti (una marcatura e un assist), eguagliando quanto fatto nelle precedenti 19 partite casalinghe (due gol).